Путин заявил, что РФ должна стать одной из главных научных площадок
Россия должна стать ведущей площадкой для решения сложнейших научных задач учеными со всего мира, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта 30 мая.
Мероприятие проходит в школе программирования «Школа 21», которую основал Сбербанк.
«Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученных со всего мира», — сказал он, добавив, что данную работу можно совместить с международными математическими центрами.
Глава страны также напомнил, что открытие таковых планируется в будущем году в ряде российских городов, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
«Собственно, [новые центры] будут дополнять то, что у нас уже есть», — добавил Путин.