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15:12   30 Мая 2019
Россия

Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта

Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта

Виртуальная телеведущая по имени Елена поприветствовала президента РФ Владимира Путина в «Школе 21». Об этом 30 мая сообщает ТАСС. 

Путин посетил школу программирования, основанную Сбербанком. Там ему показали разработки в области искусственного интеллекта по распознаванию лиц и объектов, а также систему анализа транспортных потоков Москвы. Кроме этого, президенту представили технологию для поиска подозреваемых в местах скопления людей. 

По словам гендиректора VisionLabs Александра Ханина, во время ЧМ по футболу в 2018 году с помощью технологии задержали 62 человек, находившихся в розыске. 

Также Путин познакомился с системой речевой аналитики. Она дает возможность заполнять медицинские документации при помощи голоса, распознавая все термины и сокращения. 

Еще один инновационный продукт — нейрошлем, помогающий пациентам с травмой головы восстановиться. Кроме этого, президент взглянул на разработки Сбербанка, позволяющие врачам ставить быстро диагноз при инсульте. 

Ранее сообщалось, что Путин призвал увеличить финансирование в области искусственного интеллекта.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #искусственный интеллект

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