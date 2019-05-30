Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта

Виртуальная телеведущая по имени Елена поприветствовала президента РФ Владимира Путина в «Школе 21». Об этом 30 мая сообщает ТАСС.

Первая российская виртуальная телеведущая Елена «работает» в «Сбербанке» и планирует оставить без работы многих ТВ-работников https://t.co/a2s9RYZh5r pic.twitter.com/OmqdlAzm8N — Стартапы и бизнес (@vcru) April 19, 2019

Путин посетил школу программирования, основанную Сбербанком. Там ему показали разработки в области искусственного интеллекта по распознаванию лиц и объектов, а также систему анализа транспортных потоков Москвы. Кроме этого, президенту представили технологию для поиска подозреваемых в местах скопления людей.

По словам гендиректора VisionLabs Александра Ханина, во время ЧМ по футболу в 2018 году с помощью технологии задержали 62 человек, находившихся в розыске.

Также Путин познакомился с системой речевой аналитики. Она дает возможность заполнять медицинские документации при помощи голоса, распознавая все термины и сокращения.

Еще один инновационный продукт — нейрошлем, помогающий пациентам с травмой головы восстановиться. Кроме этого, президент взглянул на разработки Сбербанка, позволяющие врачам ставить быстро диагноз при инсульте.

Ранее сообщалось, что Путин призвал увеличить финансирование в области искусственного интеллекта.