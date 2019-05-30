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14:49   30 Мая 2019
Россия

Россия и Узбекистан приняли документ о взаимном признании образования

Россия и Узбекистан приняли документ о взаимном признании образования

Правительство России и Узбекистана подписали пакет документов в сфере образования, культуры, экономики, здравоохранения и промышленности на первом заседании комиссии с участием премьер-министров.

Главы правительств Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней. Также состоялось подписание соглашения о создании выставочно-культурного центра Узбекистана в московском ВВЦ.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики и промышленности Узбекистана Ботир Ходжаев подписали меморандумы по согласованию нового формата и структуры проведения заседаний межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Также в ходе заседания была согласована дорожная карта по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #политика #узбекистан #орешкин

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