Россия не ставит целью создание ракет после выхода США из договора РСМД

После выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дистанции Россия не ставит целью производство запрещенных этим документом ракет. Об этом сообщил прессе глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, пишут РИА Новости.

«Технологически, чтобы развернуть производство, для этого требуется время и оценка, сколько нам таких ракет надо и против кого мы их будем нацеливать. Такой цели, что они подпишут и мы поставим задачу, мы себе не ставим», — заявил Шаманов.

Напомним, 30 мая глава РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия Договора РСМД. Проект будет детально рассмотрен депутатами Думы, после чего в скорейшем времени примется решение о его реализации. Президент уверен, что сначала в Вашингтоне нарушили условия документа, а теперь «ищут оправдания» и назначают виновником Россию.

Ранее в думском комитете по обороне заявили, что Россия имеет право действовать в отношении США зеркально по развертыванию своих ракет средней и меньшей дальности, но размещать их первой не намерена.