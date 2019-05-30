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14:43   30 Мая 2019
Россия

Путин призвал увеличить финансирование в области искусственного интеллекта

Путин призвал увеличить финансирование в области искусственного интеллекта

Российский лидер Владимир Путин считает важным развитие технологии искусственного интеллекта, ведь она позволит принимать быстрые решения и повысить эффективность управления, сообщает 30 мая ТАСС. 

По его словам, искусственный интеллект обеспечивает принятие оптимальных решений, основываясь на анализе огромных объемов информации, а это приводит к качеству и результативности. 

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — добавил президент. 

Путин призвал увеличить финансирование научных исследований в сфере искусственного интеллекта. Также он отметил необходимость настроить законодательство для внедрения новых технологий на базе искусственного интеллекта. Но при этом должны быть обеспечены права граждан и безопасность, считает президент. 

Ранее сообщалось, что 30 мая Путин проведет совещание в области искусственного интеллекта, в котором примут участие Герман Греф и Максим Акимов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #искусственный интеллект

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