Путин призвал увеличить финансирование в области искусственного интеллекта

Российский лидер Владимир Путин считает важным развитие технологии искусственного интеллекта, ведь она позволит принимать быстрые решения и повысить эффективность управления, сообщает 30 мая ТАСС.

По его словам, искусственный интеллект обеспечивает принятие оптимальных решений, основываясь на анализе огромных объемов информации, а это приводит к качеству и результативности.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — добавил президент.

Путин призвал увеличить финансирование научных исследований в сфере искусственного интеллекта. Также он отметил необходимость настроить законодательство для внедрения новых технологий на базе искусственного интеллекта. Но при этом должны быть обеспечены права граждан и безопасность, считает президент.

Ранее сообщалось, что 30 мая Путин проведет совещание в области искусственного интеллекта, в котором примут участие Герман Греф и Максим Акимов.