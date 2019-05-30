Представитель платежного провайдера «Яндекс.Кассы» в четверг, 30 мая, сообщил, что россияне оплатят рублями покупки на туристических сайтах Турции. По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству «Яндекс.Кассы» и турецкого банка Isbank.

«Миллионы россиян смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции», — добавил представитель компании.

В Турции с «Яндекс.Касса» работают более десяти тысяч сайтов. В рамках нового сотрудничества Isbank подключит компаниям-партнерам прием оплаты через российский платежный провайдер.

Россияне оплатят покупки на турецких сайтах из кошелька в «Яндекс.Деньгах», через карту любого банка, если привяжут платежному провайдеру, картой платежной системы «Мир», через мобильный либо интернет-банкинг Сбербанка или Альфа-банка.