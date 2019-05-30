Фото с места падения военного вертолета на Украине появились в сети

Ночью на 30 мая военный вертолет Ми-8 рухнул под городом Ровно: погибло четверо служащих воинской части. Фотографии с места ЧП обнародовала пресс-служба украинского госбюро расследований.

Сообщается, что в военной части А2595 были плановые летные учения «День-Ночь», во время которых случилась катастрофа — экипаж погиб. Сейчас специалисты бюро расследований работают на месте инцидента, уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов».

По предварительным данным военной прокуратуры Украины, авария случилась из-за технической неисправности, плохого топлива и некачественной подготовки пилота.