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14:27   30 Мая 2019
Весь мир

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

На продукцию мастерской по работе с медью и стеклом в Дамаске вновь появился спрос. Усилия сирийского правительства по восстановлению экономики страны дают свои плоды, пишет ФАН.

Об этом свидетельствует возобновление работы и увеличение объемов производства в мастерской по производству предметов для интерьера из меди и стекла. Созданные дамасскими мастерами вещи являются настоящим произведением искусства, потому стоят недешево.

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Как передает корреспондент ФАН, работа в мастерской кипит - предметы из меди и стекла снова пользуются популярностью, число индивидуальных заказов растет ,что дало возможность расширить производство и увеличить число мастеров. А еще несколько лет назад мастерская находилась на грани закрытия.

Хозяин рассказал представителю СМИ, что сохранить мастерскую было непросто, но сейчас она приносит свои плоды и радует людей красивыми вещами.

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

В результате западных санкций после провокаций оппозиционных и террористических группировок в 2011 году Сирия оказалась в тяжелом экономическом положении. Сейчас республика переживает топливный кризис. Россия находится в числе стран, способствующих восстановлению экономики САР.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сирия #экономика #весь мир

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