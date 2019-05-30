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14:23   30 Мая 2019
Россия

Ректор ВШЭ указал, что Соболь не приглашали на учебное ток-шоу 

Ректор ВШЭ указал, что Соболь не приглашали на учебное ток-шоу 

Ректор Национального университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов прокомментировал закрытие учебного ток-шоу учреждения «В точку! Персона» перед эфиром с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

В официальной группе ВШЭ в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, которое объясняет сложившуюся ситуацию. Устав организации запрещает политическую деятельность в стенах университета, отмечается в публикации, а Соболь сейчас проводит активную избирательную кампанию.

В марте юрист заявила, что будет выдвигаться в Московскую городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы столицы.

«Никакого официального приглашения Любови Соболь [студенческая газета] Вышка не направляла и не планировала», — добавил ректор.

Ректор ВШЭ указал, что Соболь не приглашали на учебное ток-шоу 

Ранее в Twitter юрист опубликовала сообщение, что ее пригласили в ток-шоу 30 мая. Однако за день до события стало известно о закрытии программы.

Руководитель «В точку! Персона» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, который также является основателем «Эха Москвы», прокомментировал ситуацию студенческой газете ВШЭ The Vyshka. По его словам, ток-шоу закрыли согласно планам. Однако в самом издании было указано, что окончание проекта состоится 31 мая.

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Автор: Анна Манц
#фбк #ток-шоу #вшэ #кузьминов #соболь

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