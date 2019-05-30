Глава Хакасии приехал в район к чиновнику, напавшему на журналиста, но не встретился с ним

Глава Хакасии Валентин Коновалов приехал в Ширинский район, руководит которым Сергей Зайцев, ставший известным на всю страну после нападения на журналиста ВГТРК. Однако, встречаться с ним глава республики не собирается.

«У нас рабочий выезд в район. Глава встречается с местными жителями. Встреча с Зайцевым не планируется», — сообщила «Политике Сегодня» пресс-секретарь Коновалова Ирина Емельянова.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Зайцева уйти в отставку.

Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная <...> Стыдно. Ну, уйди в отставку. Какое человек имеет моральное право после этого работать?» — заявила Матвиенко.

Из партии «Единая Россия» Зайцева исключили сразу после инцидента.

Напомним, конфликт случился между главой Ширинского района и съемочной группой программы «Вести. Дежурная часть». Корреспондент Иван Литомин поинтересовался у Зайцева о судьбе жителей, которые пострадали от страшных пожаров апреля 2015 года. Чиновник начал силой выгонять журналистов из кабинета. Литомин упал. Сам Зайцев утверждал, что корреспондент вел себя по-хамски, ворвался к нему в кабинет и безосновательно обвинял в коррупции. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.