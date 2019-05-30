Центробанк ограничит долговую нагрузку для россиян

Россияне тратят 44% дохода на кредиты, поэтому ЦБ ограничит долговую нагрузку, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщают РИА Новости.

«Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков – это угроза их устойчивости», — объяснила Набиуллина.

Осенью этого года для рынка потребительского кредитования введется показатель долговой нагрузки граждан — отношение суммы долга к доходу человека, которое обязаны учитывать банки и микрокредитные организации при выдаче кредита.

«Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро – быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что средний уровень долговой нагрузки россиян по стране составляет 9,9%. Такую часть своих доходов направляют граждане на погашение кредитов.

«Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого заемщика», — заключила Набиуллина.

Напомним, накануне глава ЦБ назвала реальной возможность снизить ставки по ипотеке до 8% — эту задачу планируется реализовать до 2021 года.