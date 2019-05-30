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14:20   30 Мая 2019
Россия

Запад настраивает Собвез ООН против РФ и САР, чтобы помочь террористам

Запад настраивает Собвез ООН против РФ и САР, чтобы помочь террористам

Совет Безопасности ООН провел новое заседание по ситуации в Сирии. Запад до сих пор винит Россию, Иран и Сирию за обострение в Идлибе, сообщает 30 мая ФАН

Представитель США Джонатан Коэн обвинил президента САР Башара Асада в плохом отношении к собственному народу. Он также заявил, что правительство Дамаска препятствует доставке гумпомощи местному населению. Дипломат призвал привлечь к ответственности тех, кто уничтожал школы, больницы, а также применял химоружие. 

Напомним, подконтрольные США боевики ранее обстреляли христианский город Скальбия и повредили больницу. Также управление Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) отказалось доставлять гумпомощь, опасаясь за жизнь своих сотрудников, а при освобождении города Ракка американцы убили 1600 местных жителей. Западные коллеги эти факты игнорируют. 

Выступая на заседании, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Идлиб не должен стать второй Раккой — мертвым городом, который сравняли с землей. Но это не означает, что обстрелы и атаки террористов «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) сойдут им с рук. 

Запад настраивает Собвез ООН против РФ и САР, чтобы помочь террористам

Спецпосланник ООН Гейр Педерсен также вынужден был признать, что в Идлибе властвуют боевики.

Однако ООН никак не помогают местным жителям, оказавшимся в заложниках террористов. 

По мнению доцента РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, США рассуждают о «гумантиарных ценностях» в Совбезе, чтобы помешать освобождению Идлиба. 

«Любая риторика со стороны США по поводу «защиты гуманитарных принципов» — от лукавого, поэтому Вершинин и обратил на это внимание. Когда Соединенные Штаты проводят военные операции в своих интересах, они про гуманитарные принципы не вспоминают и не соблюдают», — считает эксперт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #сирия #политика #запад #весь мир

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