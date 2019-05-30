Набиуллина уверена, что ставки по ипотеке реально снизить до 8% за пять лет

Ставки по ипотеке в России действительно могут достигнуть восьми процентов к 2024 году, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. 30 мая она выступила перед парламентариями в Государственной думе.

«Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до восьми процентов в срок, определенный указом президента», — заявила экономист.

Она напомнила, что денежно-кредитная политика регулятора направлена на сохранение низкой и стабильной инфляции. В свою очередь, это становится основным фактором падения ставок по ипотечным займам.

В послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые касаются ипотеки. В данном случае мы говорим о его поручении для правительства и Центробанка, согласно которому им необходимо предпринимать меры для снижения уровня ставки.

Помимо этого, вышеназванные госорганы должны сохранить льготный показатель для семей с детьми на весь срок выплат, ввести ипотечные каникулы и компенсировать семьям, которые пополнились третьим ребенком, 450 тысяч рублей по ипотеке.