Верховная рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

На заседании 30 мая Рада рассмотрела постановление №10341 об отставке украинского премьера Владимира Гройсмана и его Кабмина.

По итогам голосования он не был отправлен в отставку. За это решение голоса отдали 97 народных депутатов. Данное решение означает, что кабинет министров на Украине продолжает полноценно работать.

По закону, отставка главы правительства влечет за собой уход с постов всего кабинета министров. Теперь правительство продолжит исполнять свои обязанности до выборов в парламент. Проект об отставке Гройсмана внесли в парламент 29 мая.

Депутаты фракции «Блок Петра Порошенко» на заседании решили, что отставка Гройсмана ничего не изменит. Против отставки выступила также фракция «Народный фронт».