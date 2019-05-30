Ространснадзор завершит в июне внеплановые проверки «Аэрофлота» и Шереметьево

Ространснадзор завершит проверки «Аэрофлота», Шереметьво и Госкорпорации организации воздушного движения в начале июня. Внеплановые инспекции ведомство проводит после авиакатастрофы с самолетом SSJ-100, которая произошла 5 мая.

Об этом 30 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на советника руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

«Внеплановую проверку авиакомпании «Аэрофлот», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного движения планируется завершить в начале июня», — проинформировал он.

Напомним, официальной причиной трагедии назвали человеческий фактор. Лайнер был признан полностью исправным, двигатели самолета работали до самой последней минуты. Пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок, приведших к трагедии.

Ранее на сайте ведомства сообщалось, что проводятся три внеплановые проверки по поводу соблюдения воздушного законодательства.