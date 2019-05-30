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13:23   30 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Военная прокуратура назвала возможные причины крушения Ми-8 на Украине

Военная прокуратура назвала возможные причины крушения Ми-8 на Украине

Представитель украинской военной прокуратуры в четверг, 30 мая, сообщил, что вертолет Ми-8 упал вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области предварительно из-за технической неисправности, плохого топлива и некачественной подготовки пилота.

 

В среду, 29 мая, в 23:50 по киевскому времени во время проведения планового полета вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области и загорелся. По информации госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидировали пожар. Погибли четыре члена экипажа.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #ми-8

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