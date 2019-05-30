Военная прокуратура назвала возможные причины крушения Ми-8 на Украине

Представитель украинской военной прокуратуры в четверг, 30 мая, сообщил, что вертолет Ми-8 упал вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области предварительно из-за технической неисправности, плохого топлива и некачественной подготовки пилота.

За процесуального керівництва військової #прокуратури на Рівненщині розслідуються обставини падіння вертольота МІ-8 https://t.co/6ufTwBCBDU — ГПУ (@GP_Ukraine) 30 мая 2019 г.

В среду, 29 мая, в 23:50 по киевскому времени во время проведения планового полета вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области и загорелся. По информации госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидировали пожар. Погибли четыре члена экипажа.

29 мая в 23 ч. 50 мин. вблизи с. Сестрятин Радивиловского р-на произошло падение вертолета Ми-8 ВСУ с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1 ч. 02 мин. 30 мая подразделениями ДСНС в Ровенской области пожар ликвидирован. pic.twitter.com/tJqCCwlmzs — accelerator ???? (@acceler57120729) 30 мая 2019 г.