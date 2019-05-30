Эсеры хотят сделать проезд для детей от 5 до 16 лет бесплатным

Члены «Справедливой России» разработали законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей и подростков в возрасте от пяти до 16 лет, сообщила вице-спикер Государственной думы от фракции Ольга Епифанова.

Причиной стали участившиеся случаи, когда кондукторы и водители высаживают несовершеннолетних россиян из-за того, что они по каким-либо причинам не смогли оплатить проезд. Подобные сообщения появлялись и продолжают появляться в СМИ с завидной регулярностью, причем детей буквально выгоняли из автобуса в темное время суток, при плохих погодных условиях и даже на малоосвещенных трассах или пустых улицах.

Вице-спикер считает, что это происходит из-за действующих норм пассажирского транспорта, согласно которым кондуктор может только составить протокол о нарушении, но не взимать штраф на месте.

«После этого, как правило, протокол направляется перевозчику, и штраф за это правонарушение взыскивается с кондуктора», — объяснила Епифанова.

Законопроект эсеров предлагает внести правки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

«Это норма позволит нам исключить угрозу жизни детям в подобных случаях, когда их высаживают неизвестно где, на мороз, на дорогу», — добавила парламентарий.

Напомним, что сейчас в городском и пригородном транспорте правом бесплатного проезда обладают дети до семи лет, а при междугородней поездке — только один ребенок до пяти лет. В обоих случаях для малышей не выделяется отдельного места, предполагается, что они поедут на коленях сопровождающего лица.