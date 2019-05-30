Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт NASA.

Космическое ведомство считает, что изучение залежей глины помогут понять, почему с Марса когда-то исчезла вода.

Один из участников научной команды Curiosity Скотт Гузевич заявил, что марсоход высадили на кратер Гейла именно из-за подобных глиняных образований.

«Наши инструменты идеально приспособлены для раскрытия ее секретов», — добавил он.

Good eye! It's likely that the rocks in this area formed as layers of mud in ancient lakes (something I also found lower on Mount Sharp). Water interacted with sediment over time, leaving an abundance of clay in the rocks here. pic.twitter.com/OPJV33qmVG — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 30, 2019

«Вероятно, что камни в этой области сформировались как слои грязи в древних озерах (что-то, что я также нашел ниже на горе Шарп). Вода взаимодействовала с осадком с течением времени, оставляя здесь изобилие глины в скалах», — написано в Twitter марсохода.

Ученые только недавно узнали о следах существования воды на красной планете. Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода. По мнению планетологов, кратер Гейл, где сейчас находится марсоход, — это гигантское пересохшее озеро.