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Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

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13:15   30 Мая 2019
Весь мир

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт NASA.

Космическое ведомство считает, что изучение залежей глины помогут понять, почему с Марса когда-то исчезла вода. 

Один из участников научной команды Curiosity Скотт Гузевич заявил, что марсоход высадили на кратер Гейла именно из-за подобных глиняных образований. 

«Наши инструменты идеально приспособлены для раскрытия ее секретов», — добавил он. 

«Вероятно, что камни в этой области сформировались как слои грязи в древних озерах (что-то, что я также нашел ниже на горе Шарп). Вода взаимодействовала с осадком с течением времени, оставляя здесь изобилие глины в скалах», — написано в Twitter марсохода.

Ученые только недавно узнали о следах существования воды на красной планете. Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода. По мнению планетологов, кратер Гейл, где сейчас находится марсоход, — это гигантское пересохшее озеро. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#весь мир #nasa #марсоход #curiosity

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