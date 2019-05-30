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13:16   30 Мая 2019
Россия

Активисты движения «Петербург – город перемен!» отремонтировали мост в Муринском парке

Активисты движения «Петербург – город перемен!» отремонтировали мост в Муринском парке

 

Активисты молодежного движения «Петербург – город перемен!» привели в порядок пешеходный мост в Муринском парке.

Данным мостом активно пользуются петербуржцы, проживающие возле парка, однако он находился в предаварийном состоянии, к нему отсутствовали подходы, а дожди размывали его основание, отмечается в сообщении молодежного движения. Мостом было сложно пользоваться женщинам с колясками, пожилым людям и велосипедистам.

Активисты движения «Петербург – город перемен!» отремонтировали мост в Муринском парке

Как отметил активист движения и житель Калининского района Родион Мустафин, «Петербург – город перемен!» не мог оставаться в стороне от этой проблемы района и решили сделать мост удобным и безопасным. Сообщается, что 28 мая активисты завершили ремонтные работы.

Сопредседатель движения Никита Донцов заявил, что они поддерживают перемены, помогающие улучшить Петербург, и готовы решать насущные городские проблемы.

«Люди многое могут, если вместе берутся за какое-то дело. Главное с чего-то начать», – подчеркнул он.

Активисты движения «Петербург – город перемен!» отремонтировали мост в Муринском парке 

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Автор: Ольга Шпакова
#петербург #активисты #общество #муринский парк #петербург город перемен

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