Закон о тишине и покое москвичей приняли в областной думе

Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг, 30 мая, приняли в третьем чтении законопроект о тишине и покое граждан. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что решение и закон окончательно приняли.

Согласно закону, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию запрещается переустраивать и ремонтировать жилье в будние дни с часу до трех дня и с девяти вечера до восьми утра следующего дня, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00. По истечении шести месяцев запрет в рабочие дни действует с часу до трех дня и семи вечера до девяти утра следующего дня, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 10:00.