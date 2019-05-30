Закон о тишине и покое москвичей приняли в областной думе
Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг, 30 мая, приняли в третьем чтении законопроект о тишине и покое граждан. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что решение и закон окончательно приняли.
Согласно закону, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию запрещается переустраивать и ремонтировать жилье в будние дни с часу до трех дня и с девяти вечера до восьми утра следующего дня, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00. По истечении шести месяцев запрет в рабочие дни действует с часу до трех дня и семи вечера до девяти утра следующего дня, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 10:00.
«Нельзя кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить земляные, строительные, разгрузочно-погрузочные и иные виды работ с применением механических средств и технических устройств, которые повлекут нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21:00 до 08:00 в рабочие дни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни», — объяснил глава Мособлдумы.
Четверг - день заседаний Мособлдумы. Мы с коллегами уже пишем новости и задаём депутатам каверзные вопросы на пресс-подходах.#МосковскаяОбласть #МосОблДума #86_ЗаседаниеМосОблДумы #Васильев #Лазутина #Баранов #Аксаков #Черемисов #Ефимов #Кононенко #Шапкин #Орлов pic.twitter.com/dWEzBjhumW— Московская областная Дума (@pressamod) 30 мая 2019 г.