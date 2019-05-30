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13:03   30 Мая 2019
Россия

Закон о тишине и покое москвичей приняли в областной думе

Закон о тишине и покое москвичей приняли в областной думе

Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг, 30 мая, приняли в третьем чтении законопроект о тишине и покое граждан. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что решение и закон окончательно приняли.

Согласно закону, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию запрещается переустраивать и ремонтировать жилье в будние дни с часу до трех дня и с девяти вечера до восьми утра следующего дня, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00. По истечении шести месяцев запрет в рабочие дни действует с часу до трех дня и семи вечера до девяти утра следующего дня, а в выходные — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 10:00.

«Нельзя кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить земляные, строительные, разгрузочно-погрузочные и иные виды работ с применением механических средств и технических устройств, которые повлекут нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21:00 до 08:00 в рабочие дни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни», — объяснил глава Мособлдумы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#закон #мособлдума #тишина #покой

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