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12:58   30 Мая 2019
Россия

Кремль уделил докладу Мюллера достаточно внимания, заявил Песков

Кремль уделил докладу Мюллера достаточно внимания, заявил Песков

Руководство России достаточно внимательно отнеслось к теме доклада экс-спецпрокурора Роберта Мюллера и результатам его работы, сообщил пресс-секретарь президента журналистам ФАН.

Журналисты задали вопрос о вчерашнем публичном выступлении Мюллера по результатам расследования «российского вмешательства» в президентские выборы США, в ходе которого тот заявил, что систематические попытки вмешательства в избрание якобы имели место быть.

«Думаю, что мы уже достаточно уделили внимания теме господина Мюллера и результатам его работы», — заявил Песков.

Кремль уделил докладу Мюллера достаточно внимания, заявил Песков

В конце марта Песков сообщил, что доклад не показал ничего нового, кроме признания отсутствия сговора руководства РФ с президентом США Дональдом Трампом. Он сравнил поиски «российского следа» в американских выборах с поиском черной кошки в темной комнате, которую невозможно найти, если ее там нет.

Напомним, в конце марта Минюст США сообщил Конгрессу о результатах расследования Мюллера, который не обнаружил сговора или координации Трампа и членов его команды с Россией на выборах 2016 года. В апреле президент США обвинил спецпрокурора в незаконной передаче информации СМИ.

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Автор: Александра Леснова
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