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12:52   30 Мая 2019
Россия

Белый дом все еще не запросил встречу Путина и Трампа

Белый дом все еще не запросил встречу Путина и Трампа

Американская администрация не запрашивала встречу президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом передает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 30 мая.

«Но [еще] есть время», — добавил он.

Пресс-секретарь главы страны напомнил, что на данный момент у Путина насыщенная повестка дня. В пример он привел скорый визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию. К тому же, идет подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму.

Белый дом все еще не запросил встречу Путина и Трампа

29 мая официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан сообщил о поездке главы республики в Россию, которая состоится 5-7 июня. Сперва Цзиньпин приедет в Москву, а после отправится в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в ПМЭФ.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#сша #путин #песков #трамп #пмэф #цзиньпин

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