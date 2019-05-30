Жители Калининграда удивились фонтану с зеленой водой

Фонтан в центре Калининграда забил зеленой водой. По словам городской администрации, ночью неизвестные залили в него антифриз. Об этом 29 мая аккаунт мэрии сообщает в Facebook.

«Друзья, никакие инопланетяне не «травили» фонтан у Европы», — говорится в сообщении.

Администрация Калининграда заявила, что ночью в фонтан был залит антифриз. Хулиганов ищут и смотрят по всем камерам.

Первым о таком происшествии рассказал калининградец Игорь Бернадин на своей странице в социальной сети.

Он сообщил, что прохожие старались побыстрее проскочить мимо зеленого фонтана и задавались вопросами о том, как такое могло произойти.

«Есть предложения?», — написал Игорь на странице в Facebook.

Один из пользователей предположил в комментариях, что вещество, добавленное в фонтан, — уранин.