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12:55   30 Мая 2019
Россия

Жители Калининграда удивились фонтану с зеленой водой

Жители Калининграда удивились фонтану с зеленой водой

Фонтан в центре Калининграда забил зеленой водой. По словам городской администрации, ночью неизвестные залили в него антифриз. Об этом 29 мая аккаунт мэрии сообщает в Facebook.

«Друзья, никакие инопланетяне не «травили» фонтан у Европы», — говорится в сообщении. 

Администрация Калининграда заявила, что ночью в фонтан был залит антифриз. Хулиганов ищут и смотрят по всем камерам. 

Первым о таком происшествии рассказал калининградец Игорь Бернадин на своей странице в социальной сети. 

Он сообщил, что прохожие старались побыстрее проскочить мимо зеленого фонтана и задавались вопросами о том, как такое могло произойти.  

«Есть предложения?», — написал Игорь на странице в Facebook. 

Один из пользователей предположил в комментариях, что вещество, добавленное в фонтан, — уранин. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #калиниград #фонтан #антифриз

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