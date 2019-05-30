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12:46   30 Мая 2019
Россия

Песков назвал борьбу с бедностью приоритетным направлением работы правительства

Песков назвал борьбу с бедностью приоритетным направлением работы правительства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ о том, как в Кремле оценивают экономическое положение россиян и связывают ли его с санкциями против государства.

В ходе пресс-конференции он отметил, что ранее глава РФ Владимир Путин говорил о негативных тенденциях падения благосостояния граждан - это связано как с международными процессами, так и с внутренними процессами в экономике.

Для исправления ситуации созданы национальные проекты, их реализация идет ускоренными темпами, сказал Песков, передает корреспондент ФАН.

«Борьба с бедностью — одно из приоритетных направлений работы Путина и правительства. Относимся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит. Главное, что руководство страны знает, что надо сделать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивную», - подчеркнул пресс-секретарь.

На происходящие экономические явления в России влияет неблагоприятная конъюнктура в мировой экономике - это не только санкции, но и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. В целом макроэкономическая ситуация в России находится в абсолютно стабильном состоянии, заключил представитель Кремля.

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Автор: Ольга Шпакова
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