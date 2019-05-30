Депутат ненецкого парламента, заявившая о нелюбви к России, считает себя патриоткой

Депутаты Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от КПРФ Ольга Карпова объяснила «Политике Сегодня», что имела в виду фразой о нелюбви к России, оставленной в комментарии на соцсети.

«Россию не люблю» — написала депутат под постом о том, что все оппозиционеры кричат о любви к России, проживая на пожертвования из заграницы.

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат-коммунист подчеркнула, что считает Советский Союз, в котором родилась, своей родиной и всегда выступает за социалистические основы развития государства. Но тем не менее, является патриотом своей страны.

«Любовь к России и патриотизм — это разные вещи в моем понимании. Любовь с моей точки зрения — более глубокое чувство. По отношению к стране, может быть чувство патриотизма. Патриотизм я к своей стране испытываю. Но последние реформы: пенсионная, повышение НДС, рост тарифов ЖКХ — только усилили негатив по отношению к существующему положению дел во внутренней политике России. Но я люблю людей, живущих в нашей стране, люблю природу, поля, березы, закаты, рассветы», — сказала Карпова.

Она подчеркнула, что ее дети живут в России, и никакого отношения к иностранным государствам она не имеет.

На прошлой неделе получила широкий резонанс история с комментариями в соцсети другого депутата от КПРФ: представитель партии в Ивановской облдуме обматерила оппонента.