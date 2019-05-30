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12:59   30 Мая 2019
Россия

Депутат ненецкого парламента, заявившая о нелюбви к России, считает себя патриоткой

Депутат ненецкого парламента, заявившая о нелюбви к России, считает себя патриоткой

Депутаты Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от КПРФ Ольга Карпова объяснила «Политике Сегодня», что имела в виду фразой о нелюбви к России, оставленной в комментарии на соцсети. 

«Россию не люблю» — написала депутат под постом о том, что все оппозиционеры кричат о любви к России, проживая на пожертвования из заграницы. 

Депутат ненецкого парламента, заявившая о нелюбви к России, считает себя патриоткой

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат-коммунист подчеркнула, что считает Советский Союз, в котором родилась, своей родиной и всегда выступает за социалистические основы развития государства. Но тем не менее, является патриотом своей страны. 

«Любовь к России и патриотизм — это разные вещи в моем понимании. Любовь с моей точки зрения —  более глубокое чувство. По отношению к стране, может быть чувство патриотизма. Патриотизм  я к своей стране испытываю. Но последние реформы: пенсионная, повышение НДС, рост тарифов ЖКХ —  только усилили негатив по отношению к существующему положению дел во внутренней политике России. Но я люблю людей, живущих в нашей стране, люблю природу, поля, березы, закаты, рассветы», — сказала Карпова. 

Она подчеркнула, что ее дети живут в России, и никакого отношения к иностранным государствам она не имеет.

На прошлой неделе получила широкий резонанс история с комментариями в соцсети другого депутата от КПРФ: представитель партии в Ивановской облдуме обматерила оппонента. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #кпрф #общество #депутат #патриотизм

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