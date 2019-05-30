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12:31   30 Мая 2019
Россия

Путин обсуждал с госсекретарем Помпео продление договора СНВ-3

Путин обсуждал с госсекретарем Помпео продление договора СНВ-3

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 30 мая, сообщил, что продление договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении. По его словам, Москва постоянно напоминает об этом партнерам, передает Федеральное агентство новостей.

«Именно об этом Путин беседовал с госсекретарем Помпео», — добавил представитель Кремля. 

Журналисты сообщили Пескову, что американский лидер Дональд Трамп намерен продлить договор СНВ-3 после 2020 года, и попросили Кремль оценить данное решение. Песков ответил, что основываясь на опыте можно сказать, что выборы в США сопровождаются русофобскими истериками. 

«Мы надеемся, что на этот раз этого не произойдет», — резюмировал Песков. 

Двусторонний договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений подписали экс-президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года в Праге. СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности Москвы и Вашингтона еще на пять лет. Договором предусмотрели сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп

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