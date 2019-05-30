Песков отметил, что нацпроекты призваны повысить доходы россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о доходах населения. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 30 мая.

Ранее федеральная служба опубликовала информацию, что половине россиян хватает денег только на продукты. Песков подтвердил, что падение доходов действительно фиксируется. Эта проблема стала «объектом пристального внимания».

Пресс-секретарь президента напомнил о национальных проектах, конечной целью которых является именно повышение денежного благополучия граждан. На исправление ситуации направлен комплекс мер в рамках этих программ.

«Речь идет не об отложенных эффектах, а о немедленных результатах, о чем и говорил президент», — добавил Песков.

К тому же, показатели имеют большую изменчивость и корректируются буквально на следующий день, объяснил официальный представитель.