Песков отметил, что нацпроекты призваны повысить доходы россиян
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о доходах населения. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 30 мая.
Ранее федеральная служба опубликовала информацию, что половине россиян хватает денег только на продукты. Песков подтвердил, что падение доходов действительно фиксируется. Эта проблема стала «объектом пристального внимания».
Пресс-секретарь президента напомнил о национальных проектах, конечной целью которых является именно повышение денежного благополучия граждан. На исправление ситуации направлен комплекс мер в рамках этих программ.
«Речь идет не об отложенных эффектах, а о немедленных результатах, о чем и говорил президент», — добавил Песков.
К тому же, показатели имеют большую изменчивость и корректируются буквально на следующий день, объяснил официальный представитель.
«Поэтому нужно аккуратно относиться [к статистике]», — заключил он.