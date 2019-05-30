Путин посвятит 30 мая будущему

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 30 мая, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ проведет совещание в области искусственного интеллекта, чтобы выработать комплексную национальную стратегию в этом вопросе.

«Сегодня весь день президента посвящен будущему», — сказал Песков.

В совещании поучаствуют глава Сбербанка Герман Греф и заместитель председателя правительства Максим Акимов. Они сделают два доклада и расскажут о ситуации с искусственным интеллектом как в мире, так и в РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля добавил, что совещание пройдет на базе школы №21, которую открыли по инициативе Сбербанка совместно с французами для подготовки специалистов в сфере ИТ. Песков назвал уникальным образовательным учреждением эту школу.