Офицеры полиции задержаны за взятки от перевозчиков контрафактного алкоголя

Офицеры полиции Кабардино-Балкарии брали взятки от перевозчиков некачественного алкоголя.

Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По словам Волк, сотрудники центрального аппарата МВД России вместе со Следственным комитетом раскрыли коррупционную схему, где сумма взяток составила более 40 миллионов рублей.

Она рассказала, что возглавил преступное сообщество замначальника управления ГИБДД по КБР.

«В его состав (сообщества) входили сотрудники из числа начальствующего состава республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня», — сообщила она.

Офицеры создали схему, при которой за взятки обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта, перевозящего этиловый спирт и другую алкогольную продукцию низкого качества.

13 сотрудников МВД привлечены к уголовной ответственности. Всех уличенных в коррупции сотрудников уволят из органов.