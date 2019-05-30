Госдума призвала глав РЖД и Минтранса проконтролировать цены на билеты

Комитет Госдумы по транспорту и строительству просит взять управленцев РЖД и Минтранса вопрос с ценами на плацкартные билеты под личный контроль, если они действительно подорожали. Об этом сообщил член комитета ГД Дмитрий Ионин, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что ситуация нуждается в особом внимании и тщательном разбирательстве «с целью недопущения нарушения прав и законных интересов граждан».

«На основании вышеизложенного прошу Вас взять дело под личный контроль и проверку по указанным фактам и в случае их подтверждения прошу принять все необходимые меры реагирования», — говорится в обращении Ионина.

Ранее «Общероссийское объединение пассажиров» заявило о подорожании билетов в плацкартные вагоны на 60-100% в летние месяцы, сообщали «Известия».

«Федеральная пассажирская компания» назвала подсчеты неверными из-за сравнения «акционных» билетов со стоимостью полного тарифа, а в пресс-службе перевозчика назвали виновниками возможной проблемы сезонную индексацию и акции. В летние месяцы пассажиропоток на железных дорогах увеличивается, в связи с чем РЖД назначили дополнительные электрички на сезон.