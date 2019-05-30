Лавров назвал начатый США демонтаж контроля над вооружениями рискованным

Действия Вашингтона несут особые риски, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. 30 мая в Токио проходит встреча глав внешнеполитических и военных ведомств обеих государств в формате «2+2».

На встрече глава МИД РФ отметил, что начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями с целью устранить препятствия для полного военного доминирования в любой точке мира является рискованным.

Запад подстраивает под свои интересы принцип верховенства международного права, закрепленный в уставе ООН, заявил российский министр.

Ранее в ходе переговоров в Токио Лавров отметил, что Запад пытается тормозить процесс формирования полицентричного миропорядка.