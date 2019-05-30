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Военная прокуратура назвала возможные причины крушения Ми-8 на Украине

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12:34   30 Мая 2019
Россия

Лавров назвал начатый США демонтаж контроля над вооружениями рискованным

Лавров назвал начатый США демонтаж контроля над вооружениями рискованным

Действия Вашингтона несут особые риски, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. 30 мая в Токио проходит встреча глав внешнеполитических и военных ведомств обеих государств в формате «2+2».

На встрече глава МИД РФ отметил, что начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями с целью устранить препятствия для полного военного доминирования в любой точке мира является рискованным.

Запад подстраивает под свои интересы принцип верховенства международного права, закрепленный в уставе ООН, заявил российский министр.

Ранее в ходе переговоров в Токио Лавров отметил, что Запад пытается тормозить процесс формирования полицентричного миропорядка.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #лавров #политика #весь мир

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