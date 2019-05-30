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12:12   30 Мая 2019
Россия

Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после его поступления из Госдумы незамедлительно рассмотрит Совет Федерации. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по международным делам Константина Косачева. 

«Мы в Совете Федерации будем готовы рассмотреть незамедлительно после получения документов из Госдумы», — сообщил Косачев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявлял спикер ГД Вячеслав Володин. 

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что для спасения ДРСМД «нужна политическая воля». Он отметил, что времени остается все меньше, но еще не поздно, и договор можно спасти. 

Президент Путин ранее также заявлял, что решение США по ДРСМД стоит учесть при развитии Вооруженных сил РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #весь мир #дрсмд

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