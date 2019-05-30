Шойгу и его коллега из Японии отметили необходимость диалога в сфере безопасности

Глава японского министерства обороны Такеси Ивая выступил на открытии встречи с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу 30 мая. Событие проходит в формате «2+2», также в нем участвуют главы министерств иностранных дел обоих стран.

Японский министр напомнил, что ранее Шойгу посетил оборонное ведомство страны. Военные обсудили актуальные региональные проблемы и вопросы, в частности ситуацию с Корейской Народно-Демократической Республикой.

«Мы смогли достичь взаимопонимания по вопросам Северной Кореи и вопросам оборонных обменов», — сказал Ивая.

Он подчеркнул, что стороны достигли единого мнения в способах укрепления доверия и взаимопонимания. Ими стали развитие диалога в направлении безопасности, который прежде всего должен проходить в формате «2+2», продвижение обменов на высоком уровне и проведения совместных учений.