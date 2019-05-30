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Шойгу и его коллега из Японии отметили необходимость диалога в сфере безопасности

Шойгу и его коллега из Японии отметили необходимость диалога в сфере безопасности
12:24   30 Мая 2019
Весь мир

Шойгу и его коллега из Японии отметили необходимость диалога в сфере безопасности

Шойгу и его коллега из Японии отметили необходимость диалога в сфере безопасности

Глава японского министерства обороны Такеси Ивая выступил на открытии встречи с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу 30 мая. Событие проходит в формате «2+2», также в нем участвуют главы министерств иностранных дел обоих стран.

Японский министр напомнил, что ранее Шойгу посетил оборонное ведомство страны. Военные обсудили актуальные региональные проблемы и вопросы, в частности ситуацию с Корейской Народно-Демократической Республикой.

«Мы смогли достичь взаимопонимания по вопросам Северной Кореи и вопросам оборонных обменов», — сказал Ивая.

Шойгу и его коллега из Японии отметили необходимость диалога в сфере безопасности

Он подчеркнул, что стороны достигли единого мнения в способах укрепления доверия и взаимопонимания. Ими стали развитие диалога в направлении безопасности, который прежде всего должен проходить в формате «2+2», продвижение обменов на высоком уровне и проведения совместных учений.

«Сегодня мы хотели бы провести обмен мнениями по вопросам безопасности в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе] и укрепления доверия между Японией и Россией», — подытожил министр вступительную речь.

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Автор: Анна Манц
#россия #минобороны #япония #шойгу #ивая

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