Шойгу выступил за плодотворное военное сотрудничество РФ и Японии в эру Рэйва

Российский министр обороны Сергей Шойгу в четверг, 30 мая, встретился с японским коллегой Такэси Ивая и сообщил, что рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество Москвы и Токио. Глава МО РФ прилетел в Японию, в которой 1 мая началась эра Рейва после восшествия на престол Нарухито, в рамках рабочей поездки.

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство», — сказал Шойгу.

Министр посетил командование сухопутных войск сил самообороны Японии в токийском гарнизоне «Асака». Японские военные отметили, что Сергей Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим этот орган управления, который сформировали в марте 2018 года на базе штаба центрального командования сил быстрого реагирования.

Глава МО РФ назвал отрадным тот факт, что консультации министров обороны и иностранных дел России и Японии в формате «2+2» стали традиционными. Предыдущие переговоры состоялись в Москве в 2018 году. Шойгу предложил японским коллегам обсудит сферу безопасности, актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая военно-политическую составляющую.