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 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
11:59   30 Мая 2019
Россия

Шойгу выступил за плодотворное военное сотрудничество РФ и Японии в эру Рэйва

Шойгу выступил за плодотворное военное сотрудничество РФ и Японии в эру Рэйва

Российский министр обороны Сергей Шойгу в четверг, 30 мая, встретился с японским коллегой Такэси Ивая и сообщил, что рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество Москвы и Токио. Глава МО РФ прилетел в Японию, в которой 1 мая началась эра Рейва после восшествия на престол Нарухито, в рамках рабочей поездки.

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство», — сказал Шойгу.

Министр посетил командование сухопутных войск сил самообороны Японии в токийском гарнизоне «Асака». Японские военные отметили, что Сергей Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим этот орган управления, который сформировали в марте 2018 года на базе штаба центрального командования сил быстрого реагирования.

Шойгу выступил за плодотворное военное сотрудничество РФ и Японии в эру Рэйва

Глава МО РФ назвал отрадным тот факт, что консультации министров обороны и иностранных дел России и Японии в формате «2+2» стали традиционными. Предыдущие переговоры состоялись в Москве в 2018 году. Шойгу предложил японским коллегам обсудит сферу безопасности, актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая военно-политическую составляющую.

«Важно определить, какой вклад могут внести военные ведомства в налаживание конструктивных контактов между нашими странами. Отмечу, что за последнее время российско-японские отношения получили значительное развитие», — добавил глава МО РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #япония #шойгу

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