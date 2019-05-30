Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются обратить вспять развитие мира, основанное на суверенитете и самостоятельности всех государств. Об этом он заявил во время переговоров в Токио.

«Мы видим, как накапливаются проблемы в сфере безопасности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в целом в мире в связи с тем, что западные страны пытаются затормозить или даже обратить вспять объективный процесс формирования полицентричного миропорядка», — сказал Лавров.

Глава российского МИД неоднократно критически высказывался по поводу вмешательства стран Запада во внутренние дела других стран. Накануне он назвал «некрасивым шагом» со стороны США давать советы оппозиции Венесуэлы и подчеркнул, что это не первый случай проявление неуважения ко всей Латинской Америке со стороны Вашингтона.

В середине марта Лавров заявил, что РФ видит попытки дестабилизировать в Алжире ситуацию с протестами против нынешней власти и выступает категорически против внешнего влияния на выбор алжирских граждан.