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 Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров
ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

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12:04   30 Мая 2019
Россия

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что  западные страны пытаются обратить вспять  развитие мира, основанное на суверенитете и самостоятельности всех государств. Об этом он заявил во время переговоров в Токио.

«Мы видим, как накапливаются проблемы в сфере безопасности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в целом в мире в связи с тем, что западные страны пытаются затормозить или даже обратить вспять объективный процесс формирования полицентричного миропорядка», — сказал Лавров.

Глава российского МИД неоднократно критически высказывался по поводу вмешательства стран Запада во внутренние дела других стран. Накануне он назвал «некрасивым шагом» со стороны США давать советы оппозиции Венесуэлы и подчеркнул, что это не первый случай проявление неуважения ко всей Латинской Америке со стороны Вашингтона.

В середине марта Лавров заявил, что РФ видит попытки дестабилизировать в Алжире ситуацию с протестами против нынешней власти и выступает категорически против внешнего влияния на выбор алжирских граждан.

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

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Автор: Александра Леснова
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