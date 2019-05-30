Воздушные потоки с юга несут жару в Москву и Петербург
Календарное лето без раскачки погрузит в настоящую жару жителей Москвы и Санкт-Петербурга: в начале следующей рабочей недели температура воздуха будет подниматься до плюс 28-30 градусов.
Как рассказал «Политике Сегодня» и.о. директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв, июльскую жару в июне обеспечат теплые потоки с южных регионов.
«До среды температура будет выше климатической нормы на несколько градусов. Определять погоду будет гребень высокого давления, через центральные и северо-западные районы пойдут потоки воздуха с южных регионов», — сказал эксперт.
Как долго продержится жара в мегаполисах, синоптики затрудняются точно сказать - конкретный прогноз не составляется на срок больше недели.
«Прогноз детализированный достреливает до недели. Дальше — гораздо менее информативно», — говорит Киктёв.
Тот же подход и к прогнозам на все лето: синоптики не могут точно сказать, когда будет пик жары, а когда — похолодание. На сегодня можно лишь утверждать, что аномалий ждать не стоит, температура воздуха будет около и выше нормы.
Для центрального региона России средняя температура воздуха (она рассчитывается из дневных и ночных показаний) в июне — 17 градусов, в июле — 19,2, в августе — 17 градусов.
«Я понимаю, что хочется деталей. Но это неправильно, — объясняет и.о.директора Гидрометцентра. — Такие прогнозы ненадежны. Такая детализация быстро забывается. Наши прогнозы на долгосрочный период ориентированы, скорее, на энергетиков, работников сельского хозяйства. Чтобы они понимали, будет теплее или прохладнее обычного. Для большинства читателей, слушателей интересны детали, но они становятся видны ближе к делу».