Воздушные потоки с юга несут жару в Москву и Петербург

Календарное лето без раскачки погрузит в настоящую жару жителей Москвы и Санкт-Петербурга: в начале следующей рабочей недели температура воздуха будет подниматься до плюс 28-30 градусов.

Как рассказал «Политике Сегодня» и.о. директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв, июльскую жару в июне обеспечат теплые потоки с южных регионов.

«До среды температура будет выше климатической нормы на несколько градусов. Определять погоду будет гребень высокого давления, через центральные и северо-западные районы пойдут потоки воздуха с южных регионов», — сказал эксперт.

Как долго продержится жара в мегаполисах, синоптики затрудняются точно сказать - конкретный прогноз не составляется на срок больше недели.

«Прогноз детализированный достреливает до недели. Дальше — гораздо менее информативно», — говорит Киктёв.

Тот же подход и к прогнозам на все лето: синоптики не могут точно сказать, когда будет пик жары, а когда — похолодание. На сегодня можно лишь утверждать, что аномалий ждать не стоит, температура воздуха будет около и выше нормы.

Для центрального региона России средняя температура воздуха (она рассчитывается из дневных и ночных показаний) в июне — 17 градусов, в июле — 19,2, в августе — 17 градусов.