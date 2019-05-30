ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

Расследованием авиакатастрофы военного самолета Ми-8, которая произошла накануне в Ровенской области Украины, занимается Государственное бюро расследований, согласно данным на сайте ведомства 30 мая.

«Следователи Хмельницкого теруправления ГБР расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ровенской области», — указано в публикации.

Кроме этого, прокуратура Ровенского гарнизона взяла на себя процессуальное руководство досудебным расследованием. Сейчас следователи находятся на месте происшествия, чтобы выяснить обстоятельства падения воздушного судна.

«Уголовное производство расследуется по статье 416 Уголовного кодекса [«Нарушение правил полетов»]», — добавили в сообщении.

Ранее Сухопутные силы Вооруженных сил Украины в Facebook сообщили о падении военного вертолета Ми-8. В результате катастрофы погибло четверо военнослужащих, в частности командир 16-й отдельной бригады армейской авиации. Воздушное судно рухнуло около села Сестрятин Ровенской области. Оно осуществляло учебно-тренировочный полет.