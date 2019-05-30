Закон о приостановке договора о РСМД внес в Госдуму президент Путин

Глава РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», — сообщил Володин журналистам.

Совет Госдумы должен прочесть законопроект в течении часа и определить сроки его детального рассмотрения. В начале марта в комитете ГД по обороне заявили, что РФ оставляет за собой право действовать зеркально в развертывании ракет средней и меньшей дальности, но размещать их первой не намерена.

Напомним, во время оглашения послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что Россия готова к переговорам со Штатами по тематике ядерного разоружения после того, как в Вашингтоне осознают необходимость равноправного диалога на эту тему. Президент подчеркнул, что США сами нарушили условия договора, а теперь «ищут оправдания» и назначают виновником Россию.