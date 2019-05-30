Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

 Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров
ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

 Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8
РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

 Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров
ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

 Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8
РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
11:37   30 Мая 2019
Россия

Закон о приостановке договора о РСМД внес в Госдуму президент Путин

Закон о приостановке договора о РСМД внес в Госдуму президент Путин

Глава РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», — сообщил Володин журналистам.

Совет Госдумы должен прочесть законопроект в течении часа и определить сроки его детального рассмотрения. В начале марта в комитете ГД по обороне заявили, что РФ оставляет за собой право действовать зеркально в развертывании ракет средней и меньшей дальности, но размещать их первой не намерена.

Закон о приостановке договора о РСМД внес в Госдуму президент Путин

Напомним, во время оглашения послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что Россия готова к переговорам со Штатами по тематике ядерного разоружения после того, как в Вашингтоне осознают необходимость равноправного диалога на эту тему. Президент подчеркнул, что США сами нарушили условия договора, а теперь «ищут оправдания» и назначают виновником Россию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #сша #госдума #путин #законопроект #политика #новости #оборона #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...