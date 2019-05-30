Березовый лес высадят при благоустройстве территории бывшей ГЭС-2 в Москве

Представитель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы в четверг, 30 мая, сообщил, что березовый лес высадят при благоустройстве территории, прилегающей к бывшей ГЭС-2. Выведенная из эксплуатации электростанция занимала комплекс зданий на Болотной набережной в районе Якиманка и работала в 1907—2015 годах. После закрытия постройки передали фонду современного искусства V-A-C, который реконструирует здания под арт-центр.

«Столичное правительство согласилось изменить проект планировки территории, прилегающей к комплексу ГЭС-2 и правила землепользования и застройки», — отметили в Москомархитектуры.

Согласно проектной документации, запланировали расширить пешеходную зону по направлению к Храму Христа Спасителя. В рамках реализации проекта озеленят территорию, в частности планируется высадить березовый лес.

Бывшая ГЭС-2 имеет статус регионального памятника. Реконструируют электростанцию с 2017 года. В обновленном комплексе сделают четыре наземных и два подземных этажа, на которых разместят арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией на 350 мест.