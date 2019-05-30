Путин поздравил с юбилеем космонавта Леонова

Президент России Владимир Путин поздравил известного советского космонавта Алексея Леонова с 85-летним юбилеем, отметив его мужество и преданность делу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу всегда помогали вам успешно решать ответственные задачи, добиваться намеченных целей», — говорится в телеграмме президента, написанной в день рождения Леонова 30 мая.

Глава РФ отметил, что Леонов — выдающийся представитель общемировой космонавтики, сделавший огромный вклад в покорение космических просторов.

«Выдающийся представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения вселенной», — подчеркнул Путин.

Ранее президент наградил Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Напомним, в марте 1965 года Леонов первым за всю историю человечества вышел в открытый космос. Уже в конце 60-х годов космонавт готовился к высадке на поверхность Луны: он должен был стать первым человеком, ступившим на ее поверхность, если бы «лунную гонку» выиграл СССР.