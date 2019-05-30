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11:26   30 Мая 2019
Россия

Вертолетные перевозки могут появиться в «Яндекс.Такси»

Вертолетные перевозки могут появиться в «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» планирует расширить перечень услуг перевозками пассажиров на вертолетах, сообщает газета «Коммерсантъ» 30 мая.

Согласно данным издания, в проекте также будут участвовать компания «Вертолеты России» и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА».  Более того, соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» планируют подписать уже в августе на Международном авиакосмическом салоне.

В сервисе «Яндекса» подтвердили информацию. Об идее рассказал и директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО «ВР-Технологии», который входит в «Вертолеты России», Илья Михальченко.

«Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта», — сказал он.

Вертолетные перевозки могут появиться в «Яндекс.Такси»

Планируется, что к вертолетной площадки пассажира будут доставлять на автомобиле компании. Сам же вертолет изначально можно будет заказать от МКАД до Московской области, позже доступную зону сместят к Садовому кольцу.

В проекте хотят использовать вертолет VRT500, который сейчас находится на стадии разработки. Эксплуатантом, скорее всего, стане сторонняя организация.

Вертолетные перевозки могут появиться в «Яндекс.Такси»

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Автор: Анна Манц
#вертолет #москва #такси #яндекс.такси #вертолетыроссии

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