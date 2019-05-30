Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за неисправности

Лайнер, который вылетел из Москвы в сторону Грозного, был вынужден вернуться в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной экстренной службы 30 мая.

Причиной такого решения стала техническая неисправность. Отмечается, что на борту самолета находится 155 пассажиров. Согласно предварительным данным, на воздушном судне сработал датчик, который указывает на неисправность системы пожаротушения.

«Посадка самолета произошла в 10.22», — сказал собеседник.

Об инциденте сообщили ряд СМИ и Telegram-каналы, однако в Шереметьеве не подтверждают информацию.