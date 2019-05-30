Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

 Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров
ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

 Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8
РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Совфед незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

 Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров

Запад тормозит формирование полицентричного миропорядка, заявил Лавров
ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

ГБР Украины расследует крушение Ми-8 по статье «нарушение правил полетов»

 Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8
РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
11:00   30 Мая 2019
Россия

Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за неисправности

Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за неисправности

Лайнер, который вылетел из Москвы в сторону Грозного, был вынужден вернуться в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной экстренной службы 30 мая. 

Причиной такого решения стала техническая неисправность. Отмечается, что на борту самолета находится 155 пассажиров. Согласно предварительным данным, на воздушном судне сработал датчик, который указывает на неисправность системы пожаротушения.

«Посадка самолета произошла в 10.22», — сказал собеседник.

Об инциденте сообщили ряд СМИ и Telegram-каналы, однако в Шереметьеве не подтверждают информацию.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#самолет #шереметьево #посадка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...