Красноярский школьник нырнул в воду за тонущей девочкой

Ученик девятого класса Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии рискуя собственной жизнью спас тонущую школьницу из реки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пишут РИА Новости.

26 мая школьник решил отдохнуть у реки Байкитик, рядом с ним играли несколько девочек помладше. Вдруг Андрей услышал крик о помощи: кричала тонущая девочка, но практически сразу ушла под воду.

Молодой человек бросился в реку, даже не успев снять рюкзак. Он вытолкал ребенка на берег, однако сам попал в течение и с трудом выбрался из воды. Его школьные принадлежности и телефон были испорчены, но парень не расстроился.

«Все испорченное можно купить, а у меня не было времени, чтобы раздеться и снять рюкзак. Ведь девочка уже с головой ушла под воду. Я так действовал потому, что нас в школе постоянно идут уроки ОБЖ. На них учат разным правилам личной безопасности, в том числе как спасать людей из воды, как проводить искусственное дыхание», — рассказал школьник.

Сейчас рассматривается вопрос о награждении Андрея ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающих. Ему уже вручили благодарственное письмо в местной спасательной части.

Во время оттепели дети часто играют у рек и водоемов, пренебрегая правилами безопасности: так брянский школьник вытащил из ледяной воды тонущего маленького ребенка.