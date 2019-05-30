Титов рассказал о поручениях Путина по бесконтрольным проверкам

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов рассказал о поручениях президента Владимира Путина, которые он дал Кабинету министров и прокуратуре, в беседе с РИА Новости 30 мая.

Бизнес-омбудсмен и глава государства встречались в понедельник, 27 мая. Тогда Титов представил ежегодный доклад, который посвящен актуальным вопросам и проблемам в сфере российского предпринимательства.

«В ходе подготовки рейтинга в регионах мы обнаружили большое количество проверок «нетрадиционных», которые не попадают под контроль прокуратуры, а возбуждаются по другим причинам — так называемые «проверки по КоАП», — рассказал он.

Уполномоченный по правам бизнесменов ранее предлагал запретить на законодательном уровне открытие уголовных делопроизводств в отношении предпринимательства после специальных или срочных проверок, проводимых без контроля со стороны прокуратуры. По его словам, таким мероприятий становится все больше, что значительно увеличивает количество штрафов.