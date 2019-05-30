Титов рассказал о поручениях Путина по бесконтрольным проверкам
Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов рассказал о поручениях президента Владимира Путина, которые он дал Кабинету министров и прокуратуре, в беседе с РИА Новости 30 мая.
Бизнес-омбудсмен и глава государства встречались в понедельник, 27 мая. Тогда Титов представил ежегодный доклад, который посвящен актуальным вопросам и проблемам в сфере российского предпринимательства.
«В ходе подготовки рейтинга в регионах мы обнаружили большое количество проверок «нетрадиционных», которые не попадают под контроль прокуратуры, а возбуждаются по другим причинам — так называемые «проверки по КоАП», — рассказал он.
Уполномоченный по правам бизнесменов ранее предлагал запретить на законодательном уровне открытие уголовных делопроизводств в отношении предпринимательства после специальных или срочных проверок, проводимых без контроля со стороны прокуратуры. По его словам, таким мероприятий становится все больше, что значительно увеличивает количество штрафов.
«Все это мы доложили президенту. Сейчас он дал поручение правительству и прокуратуре тоже с этим работать, разбираться», — заключил Титов.