Макаревич объяснил решение выступить на патриотическом концерте

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что в его выступлениях не нужно искать политический контекст и призвал слушать музыку, хотя ранее говорил, что поддерживающие присоединение Крыма «плохо слушали» его песни. Об этом сообщает телеканал Царьград ТВ.

Накануне Макаревич принял решение выступить у стен Кремля на концерте, посвященному Дню России. Некоторые из его поклонников не поняли выбора музыканта, напомнив артисту, что он критикует присоединение Крыма к РФ, но соглашается участвовать в мероприятиях, организованных правительством.

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — заявил Макаревич.

До этого лидер группы «Машина времени» написал в соцсети, что его фанаты, выросшие на творчестве музыканта, не должны радоваться возвращению полуострова. На патриотическом гала-концерте в День России 12 июня артист исполнит две песни.

«Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали: «Ура, Крым наш»? Плохо слушали?», — написал Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич назвал Конституцию РФ «прекрасной» и похвалил концепцию нового закона о культуре.