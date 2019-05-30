Мемориальную доску Геннадию Селезневу размесят на фасаде СПбГУ

Фасад Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета украсит памятная доска журналисту и политическому деятелю Геннадию Селезневу, сообщает «Петербургский дневник» 30 мая.

Инициаторами установки памятной доски стали заведующая кафедрой истории журналистики Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Людмила Громова и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Изначально мемориальную доску хотели установить на фасаде Высшей школы журналистики, которая располагается на первой линии Васильевского острова, однако здание передали факультету только в 1975 году, когда Селезнев уже получил высшее образование. Петербургский комитет по культуре отклонил и следующие два варианта — здание Двенадцати коллегий и фасад филологического факультета СПбГУ. В итоге, остановились на Ректорском флигеле.

«Принципиальное решение Комитетом по культуре принято, осталось пройти согласования в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, это потребует около трех месяцев», рассказала Громова.

Авторы идеи надеются, что памятную доску получится открыть уже в декабре этого года. Это связано со 100-летием газеты «Смена», в которой работал Селезнев.

Издание отмечает, что она станет первой мемориальной табличкой учившемуся за 295-летнюю историю Большого университета. Селезнев проходил обучение на факультете журналистики в 1968–74 годах, когда учреждение носило название Ленинградского госуниверситета.

После вуза журналист руководил «Правдой», «Комсомольской правдой» и «Учительской газетой», а затем ушел в политику. Его несколько раз избирали депутатом Государственной думы, а в 1996 году утвердили на должность председателя нижней палаты парламента.