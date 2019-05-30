Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8 упал около села Сестрятин Ровенской области, сообщили Сухопутные силы страны в Facebook.

Крушение произошло накануне, 29 мая, поздно вечером. Отмечается, что связь с воздушным судном, которое выполняло учебно-тренировочный полет, прервалась в 23.27.

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.

На данный момент на месте инцидента работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также для выяснения обстоятельств прибыла комиссия украинского министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Причины крушения предстоит узнать.