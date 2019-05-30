Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макаревич объяснил решение выступить на патриотическом концерте

Макаревич объяснил решение выступить на патриотическом концерте

 Мемориальную доску Геннадию Селезневу размесят на фасаде СПбГУ

Мемориальную доску Геннадию Селезневу размесят на фасаде СПбГУ
Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

 Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране
РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
Макаревич объяснил решение выступить на патриотическом концерте

Макаревич объяснил решение выступить на патриотическом концерте

 Мемориальную доску Геннадию Селезневу размесят на фасаде СПбГУ

Мемориальную доску Геннадию Селезневу размесят на фасаде СПбГУ
Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

 Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране
РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

 Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии
9:51   30 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

Вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8 упал около села Сестрятин Ровенской области, сообщили Сухопутные силы страны в Facebook.

Крушение произошло накануне, 29 мая, поздно вечером. Отмечается, что связь с воздушным судном, которое выполняло учебно-тренировочный полет, прервалась в 23.27.

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.

На данный момент на месте инцидента работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также для выяснения обстоятельств прибыла комиссия украинского министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Причины крушения предстоит узнать.

«Руководство министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков», — добавили в сообщении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #крушение #военные #ми-8

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...