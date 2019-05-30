РФ и КНР способны сдержать любые удары в сфере экономики

Москва и Пекин могут противостоять внешним экономическим вызовам извне, заявил заместитель главы китайского министерства иностранных дел Чжан Ханьхуэй на брифинге 30 мая.

Он уверен, что торговая война с США не сможет серьезно повлиять на развитие мировой экономики. Также дипломат отметил, что у России и Китая в данном вопросе есть «широкий консенсус и общие интересы». Страны должны укрепить сотрудничество в торгово-экономической сфере, прежде всего в направлении инвестиций.

«Мы обязательно сможем противостоять различного рода внешним вызовам… Вместе с тем, у нас есть уверенность, решимость и возможности для того, чтобы защитить государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», — сказал он.

Российская и китайская стороны должны развивать собственные экономики, «заниматься своими делами» и повышать уровень жизни населения.

Брифинг проводится в преддверии визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию, который состоится 5-7 июня. Сперва он посетит Москву, а после отправится в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме.