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9:13   30 Мая 2019
Россия

Роспотребнадзор расширит перечень продуктов с маркировкой «Светофор»

Роспотребнадзор расширит перечень продуктов с маркировкой «Светофор»

Цветовую маркировку «Светофор» распространят на безалкогольные напитки и продукты питания, согласно сообщению на сайте Роспотребнадзора 30 мая.

«Ведется работа над внесением изменений и дополнений в методические рекомендации от 28.02.2018 МР 2.3.0122–18 «Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей», — указано в публикации.

В частности, на маркировке совместят подходы, которые приняты в России и Европейском союзе. Как отмечает пресс-служба, такое нововведение привлечет производителей безалкогольных напитков к участию в системе.

Добровольная маркировка «Светофор» — это зеленая, желтая ли красная индикация продукта, нанесенная на упаковку. С ее помощью можно не читая увидеть содержание солей, сахаров и жирных кислот с учетом их суточного потребления. Проект призван продемонстрировать потребителю эти данные в упрощенном виде.

Стоит отметить, что к программе Роспотребнадзора присоединились уже две розничные компании.

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Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #светофор #маркировка

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