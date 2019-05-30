Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу 30 мая ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск японских Сил обороны.

Военный орган находится в столичном гарнизоне «Асака». Принимающая сторона отметила, что Шойгу стал первым главой зарубежного оборонного ведомства, который произвел подобный визит. Стоит отметить, что боевое командование сформировали в марте прошлого года, в его основу лег штаб центрального командования Сил быстрого реагирования страны.

Руководство Центрального оркестра СВ Сил самообороны Японии сообщило российскому министру о выступлении на международном фестивале «Спасская башня — 2019». Событие состоится в Москве с 23 августа по 1 сентября.

Кроме этого, Шойгу поучаствует в переговорах глав министерств иностранных дел и военных ведомств России и Японии, которые пройдут в формате «2+2». Он также отдельно встретится с японским коллегой Такэси Иваем.

Главный военный оркестр сформировали в Японии в 1951 году. В коллектив входит более 100 человек, свыше 70 из которых владеют музыкальными инструментами. Они выступают на всех мероприятиях, в которых участвует высшее руководство страны.

Гарнизон «Асака» находится в районе Нерима на окраине Токио, его площадь превышает 90 гектаров. В нем дислоцируется несколько штабов, воинские части, транспортное училище, военное училище физкультуры, Центральный оркестр, отряд подготовки женщин-военнослужащих и центр общественных связей.

В городе раз в три года проводят парады, которые поочередно организовывают разные виды Вооруженных сил Японии.