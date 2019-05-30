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Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

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8:48   30 Мая 2019
Весь мир

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу 30 мая ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск японских Сил обороны.

Военный орган находится в столичном гарнизоне «Асака». Принимающая сторона отметила, что Шойгу стал первым главой зарубежного оборонного ведомства, который произвел подобный визит. Стоит отметить, что боевое командование сформировали в марте прошлого года, в его основу лег штаб центрального командования Сил быстрого реагирования страны.

Руководство Центрального оркестра СВ Сил самообороны Японии сообщило российскому министру о выступлении на международном фестивале «Спасская башня — 2019». Событие состоится в Москве с 23 августа по 1 сентября.

Шойгу стал первым иностранным министром, посетившим боевое командование СВ Японии

Кроме этого, Шойгу поучаствует в переговорах глав министерств иностранных дел и военных ведомств России и Японии, которые пройдут в формате «2+2». Он также отдельно встретится с японским коллегой Такэси Иваем.

Главный военный оркестр сформировали в Японии в 1951 году. В коллектив входит более 100 человек, свыше 70 из которых владеют музыкальными инструментами. Они выступают на всех мероприятиях, в которых участвует высшее руководство страны.

Гарнизон «Асака» находится в районе Нерима на окраине Токио, его площадь превышает 90 гектаров. В нем дислоцируется несколько штабов, воинские части, транспортное училище, военное училище физкультуры, Центральный оркестр, отряд подготовки женщин-военнослужащих и центр общественных связей.

В городе раз в три года проводят парады, которые поочередно организовывают разные виды Вооруженных сил Японии.

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Автор: Анна Манц
#россия #минобороны #япония #шойгу

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